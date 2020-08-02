Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak askeri tatbikatı sürüyor
Türkiye ve Azerbaycan hava ve kara kuvvetlerinin Azerbaycan'daki kapsamlı ortak askeri tatbikatı sürüyor.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Türkiye ve Azerbaycan hava ve kara kuvvetlerinin Azerbaycan'daki kapsamlı ortak askeri tatbikatı kapsamında araziye çıkan tank ve zırhlı araçlar çeşitli görevler icra ediyor.
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Tatbikatta görevlerin uygulanmasının etkinliği ve koordinasyonu, muharebe operasyonları sırasında desteğin sağlanması, personel ile silah ve askeri teçhizatın etkinliği denetleniyor.
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Tatbikata her iki ülkeden hem hava hem de kara kuvvetleri katılıyor.
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Hava kuvvetlerinin tatbikatı Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah'ta sürdürülecek ve 10 Ağustos'ta sona erecek.
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