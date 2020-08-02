Türkiye ve Azerbaycan'ın geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatı sürüyor
Türkiye ile Azerbaycan hava ve kara kuvvetlerinin Azerbaycan'da başlattığı geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatı sürüyor.
Tatbikatın Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde sürdürülen kısmında senaryo gereği teyakkuz emri verildi.
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Teyakkuz emri sonrasında tatbikat alanına ulaşan ordu birliklerinin koordineli faaliyet göstermesi ve savaşa hazırlık durumuna getirilmesi için ilgili görevler icra edildi.
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Çok sayıda tank ve zırhlı aracın yer aldığı tatbikatta savaş uçak ve helikopterleri de uçuşlar gerçekleştirdi.
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Tatbikata her iki ülkeden hem hava hem de kara kuvvetleri katılıyor.
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