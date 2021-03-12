Türkiye ve Avrupa'nın en büyük alabalığı Elazığ'da olta ile yakalandı! Tam 115 santim
Keban Barajı'nı besleyen Fırat Nehri'nde sportif olta balıkçılığı yapan Fatih Yayar'ın oltasına 10 kilo 200 gram ağırlığında 115 santim boyunca Türkiye ve Avrupa'nın en büyük gökkuşağı alabalığı takıldı. Balığın 10,5 yaşında olduğunu tespit edildi.
Elazığ’da sportif olta balıkçılığı yapan Fatih Yayar, 10 kilo 200 gram ağırlığında, 115 santim büyüklüğünde gökkuşağı alabalığı tuttu. Avrupa ve Türkiye’de şu ana kadar tutulmuş kendi türünde en büyük balık olarak kayıtlara geçen alabalığın üniversitede yapılan incelemede 10,5 yaşında olduğu belirlendi.
Elazığ’da sportif olta balıkçılığı yapan Fatih Yayar, Keban ilçesinde Keban Barajı'ını besleyen Fırat Nehri'ne arkadaşlarıyla balık tutmaya gitti. Oltasına balık takılan Yayar, arkadaşlarının da yardımıyla yaklaşık yarım saatlik bir uğraşın sonucunda balığı kıyıya çıkarmayı başardı.
Yayar ve arkadaşları gördükleri balık karşısında şaşkına döndü. Balığı tartan balıkçılar, 10 kilo 200 gram ağırlığında, 115 santim boyunda olduğunu belirledi.
İlk defa bu kilo ve ölçülerde alabalık yakalayan Yayar, balığın bazı parçalarını incelenmesi için Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesine gönderdi. Yapılan incelemede balığın 10,5 yaşlarında olduğu belirlenirken, kendi türünde Avrupa'nın ve Türkiye'nin en büyüğü olarak kayıtlara geçti.