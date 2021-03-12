 Türkiye ve Avrupa'nın en büyük alabalığı Elazığ'da olta ile yakalandı! Tam 115 santim

İlk defa bu kilo ve ölçülerde alabalık yakalayan Yayar, balığın bazı parçalarını incelenmesi için Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesine gönderdi. Yapılan incelemede balığın 10,5 yaşlarında olduğu belirlenirken, kendi türünde Avrupa'nın ve Türkiye'nin en büyüğü olarak kayıtlara geçti.