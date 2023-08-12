BIST 7.714
DOLAR 26,97
EURO 29,61
ALTIN 1.659,56

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası’nda nefesler kesildi!

|
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası’nda nefesler kesildi!

Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Süper Enduro Şampiyonası’nda mücadele eden sporcular, 750 metre uzunluğundaki zorlu parkurda gösterileri ile nefesleri kesti.

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası’nda nefesler kesildi!

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası’nın ikinci ayağı Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde gerçekleştiriliyor. 

16
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası’nda nefesler kesildi!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Belediyesi ve Türkiye Motosiklet Federasyonu iş birliğinde düzenlenen şampiyonanın ilk günü Maşukiye’de verilen start ile başladı.

26
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası’nda nefesler kesildi!

Startın ardından Kartepe Enduro ve Motocross Parkuru’na geçen sporcular, sıralama turları ve ilk etap mücadelelerinde ter döktü. 

36
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası’nda nefesler kesildi!

Şampiyonanın Kartepe yarışında sporcular, 750 metre uzunluğundaki parkurda birbirinden zorlu yapay engelleri geçmek için mücadele etti. 

46