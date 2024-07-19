Türkiye sıcaktan kavruluyor! İstanbul'da nem etkisini ne zaman yitirecek? Meteoroloji son verileri paylaştı
Türkiye'de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, İstanbul'da ise hayatı olumsuz etkileyecek seviyede yüksek nem var. Peki, nem etkisini ne zaman yitirecek? Bugün illerimizde hava nasıl olacak? İşte detaylar...
Gündüzleri sıcak bunaltıyor, geceleri nem uyutmuyor. Hissedilen sıcaklıklar yer yer 45 derecenin üstüne çıkıyor.
İstanbul başta olmak üzere, Bursa, Sakarya, Kocaeli ve Karadeniz'in kuzey batısı bir süredir yüksek nemin etkisi altında. Uzmanlara göre geceleri yer yer yüzde 99'a ulaşan nem oranı, özellikle kronik hastalığı bulunanlar ve hamileler için yüksek risk taşıyor. Peki sıcak hava ve nem etkisini ne kadar sürdürecek?
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, NTV canlı yayınında önümüzdeki günlerde beklenen hava durumuna ilişkin son raporları paylaştı. İstanbul’da nemin en çok Karadeniz kıyılarında etkili olduğunu anlatan Çalışkan, “Sarıyer, Şile ve hattı en yüksek neme sahip. Ümraniye, Esenyurt gibi denizden uzak yerlerdeyseniz rüzgar geceleri çok az nefes aldırabiliyor.” şeklinde konuştu.
Sarıyer’de nem etkisiyle hissedilen sıcaklığın 45 dereceye ulaştığını anlatan Çalışkan, hava sıcaklığının Beylikdüzü’nde 41, Ümraniye’de 40, Kadıköy’de ise 38 derece hissedildiğini söyledi.