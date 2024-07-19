Türkiye sıcaktan kavruluyor! İstanbul'da nem etkisini ne zaman yitirecek? Meteoroloji son verileri paylaştı

İstanbul başta olmak üzere, Bursa, Sakarya, Kocaeli ve Karadeniz'in kuzey batısı bir süredir yüksek nemin etkisi altında. Uzmanlara göre geceleri yer yer yüzde 99'a ulaşan nem oranı, özellikle kronik hastalığı bulunanlar ve hamileler için yüksek risk taşıyor. Peki sıcak hava ve nem etkisini ne kadar sürdürecek?