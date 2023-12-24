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Türkiye şehitlerine ağlıyor! Şehitlerimiz son yolculuğuna uğurlandı

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Türkiye şehitlerine ağlıyor! Şehitlerimiz son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar'ın (25) cenazesi memleketi Mardin'in Kızıltepe ilçesi kırsal Arıklı Mahallesi'nde toprağa verildi.

Türkiye şehitlerine ağlıyor! Şehitlerimiz son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar'ın (25) cenazesi memleketi Mardin'de toprağa verildi.

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Türkiye şehitlerine ağlıyor! Şehitlerimiz son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Dündar'ın naaşı, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'nda gerçekleştirilen törenin ardından Kızıltepe ilçesinin kırsal Arıklı Mahallesi'ne getirildi.

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Türkiye şehitlerine ağlıyor! Şehitlerimiz son yolculuğuna uğurlandı

Şehidin annesi Fatma, kardeşleri ve yakınları tören sırasında tabuta sarılıp, gözyaşı döktü.

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Türkiye şehitlerine ağlıyor! Şehitlerimiz son yolculuğuna uğurlandı

Kılınan cenaze namazı ve okunan duaların ardından şehit Dündar'ın naaşı, aile mezarlığında defnedildi.

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