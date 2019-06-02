Türkiye şehitlerine ağlıyor Şehit olan 3 askerin kimlikleri belli oldu
İran sınırda güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 3 asker şehit olmuş, 4 asker yaralanmıştı. O üç kahraman askerin kimlikleri belli oldu.
Şehit bayram sevinci yaşayamadı
İran sınır bölgesinde bölücü örgüt mensupları arasında çıkan çatışmada şehit olan 23 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Yasin Çubuk’un bayramı ailesiyle birlikte geçirmek için uçak biletini aldığı ve bugün de köyüne gelerek kardeşlerine bayramlık alacağı öğrenildi.
Tokat'a acı haber ulaştı
Iğdır’ın Aralık ilçesi İran sınırı yakınlarında güvenlik güçleri ile bölücü örgüt mensupları arasında çatışmada şehit olan Uzman Çavuş İbrahim Alıcı’nın Tokat’taki ailesi acı haberi tarlada çalışırken öğrendi.
Iğdır’ın Aralık ilçesi İran sınırı yakınlarında güvenlik görevlilerinin teslim ol çağrısına ateşle karşılık verilmesi üzerine teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker şehit olurken, 8 asker de yaralandı.
Şehitlerden Uzman Çavuş İbrahim Alıcı’nın Tokat’ın Erbaa ilçesinde bağlı Kuz köyde ikamet eden ailesine acı haber verildi.