Türkiye şehitlerine ağlıyor Şehit olan 3 askerin kimlikleri belli oldu

Türkiye şehitlerine ağlıyor Şehit olan 3 askerin kimlikleri belli oldu

İran sınırda güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 3 asker şehit olmuş, 4 asker yaralanmıştı. O üç kahraman askerin kimlikleri belli oldu.

Türkiye şehitlerine ağlıyor Şehit olan 3 askerin kimlikleri belli oldu - Sayfa 1

Şehit bayram sevinci yaşayamadı

İran sınır bölgesinde bölücü örgüt mensupları arasında çıkan çatışmada şehit olan 23 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Yasin Çubuk’un bayramı ailesiyle birlikte geçirmek için uçak biletini aldığı ve bugün de köyüne gelerek kardeşlerine bayramlık alacağı öğrenildi. 

110
Türkiye şehitlerine ağlıyor Şehit olan 3 askerin kimlikleri belli oldu - Sayfa 2

Tokat'a acı haber ulaştı

Iğdır’ın Aralık ilçesi İran sınırı yakınlarında güvenlik güçleri ile bölücü örgüt mensupları arasında çatışmada şehit olan Uzman Çavuş İbrahim Alıcı’nın Tokat’taki ailesi acı haberi tarlada çalışırken öğrendi. 

210
Türkiye şehitlerine ağlıyor Şehit olan 3 askerin kimlikleri belli oldu - Sayfa 3

Iğdır’ın Aralık ilçesi İran sınırı yakınlarında güvenlik görevlilerinin teslim ol çağrısına ateşle karşılık verilmesi üzerine teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker şehit olurken, 8 asker de yaralandı. 

310
Türkiye şehitlerine ağlıyor Şehit olan 3 askerin kimlikleri belli oldu - Sayfa 4

Şehitlerden Uzman Çavuş İbrahim Alıcı’nın Tokat’ın Erbaa ilçesinde bağlı Kuz köyde ikamet eden ailesine acı haber verildi. 

410