Türkiye şehitlerine ağlıyor Şehit olan 3 askerin kimlikleri belli oldu

Şehit bayram sevinci yaşayamadı

İran sınır bölgesinde bölücü örgüt mensupları arasında çıkan çatışmada şehit olan 23 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Yasin Çubuk’un bayramı ailesiyle birlikte geçirmek için uçak biletini aldığı ve bugün de köyüne gelerek kardeşlerine bayramlık alacağı öğrenildi.