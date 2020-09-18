Türkiye şehitlerine ağlıyor Kuzey Irak şehitleri son yolculuğuna uğurlandı

Kanseri yenen baba, güçlükle durabildi

Tekerlekli sandalye ile törene katılan baba Fuat Aslan ise fenalık geçirdi. Uzun süre bağırsak kanseri tedavisi gören ve hastalığı atlatan Fuat Aslan'ı, yakınları teselli etmeye çalıştı. Baba Aslan, "Ben de şehit olacağım, çocuklarım da olacak. Yine şehitlik, yine şehitlik. Vatan sağ olsun" dedi.