Türkiye şehitlerine ağlıyor Kuzey Irak şehitleri son yolculuğuna uğurlandı
KUZEY IRAK'ta yapılan hain saldırı sonucu şehit olan 2 askerden Piyade Teğmen Harun Aslan memleketi Ağrı'da, Şehit Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kılınç ise Mersin'de toprağa verildi.
Türkiye, Kuzey Irak şehitlerine gözyaşı döküyor... Ağrı şehidi Harun Aslan'ın cenaze törenine, Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Belediye Başkanı Savcı Sayan, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Turgut, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kanseri yenen baba, güçlükle durabildi
Tekerlekli sandalye ile törene katılan baba Fuat Aslan ise fenalık geçirdi. Uzun süre bağırsak kanseri tedavisi gören ve hastalığı atlatan Fuat Aslan'ı, yakınları teselli etmeye çalıştı. Baba Aslan, "Ben de şehit olacağım, çocuklarım da olacak. Yine şehitlik, yine şehitlik. Vatan sağ olsun" dedi.
Resmi nikah sonrası düğün hazırlığındaydı
Şehit Harun Aslan ile Dilek Aslan'ın kış aylarında resmi nikah kıydıkları, yakın zamanda düğünlerini yapmak için plan yaptıkları öğrenildi.
Ağrı Ulu camiinde kılınan cuma namazının ardından şehit Piyade Teğmen Harun Aslan'ın cenazesi defnedildi.