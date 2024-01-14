Türkiye şehitleri için da etti! Sabah namazı sonrası tüm camilerde eller havaya açıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bugün sabah namazında tüm camilerde terör örgütlerine karşı yapılan operasyonlarda şehadete kavuşan Mehmetçikler ve tüm şehitler için dua edileceğini açıklamıştı. Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehitlere dua etmek için sabah namazında buluşacaklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı: