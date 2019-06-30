Türkiye Şampiyonu Arzu Süer'in spor yolculuğu! Yaşını duyunca çok şaşıracaksınız
Antalya'da iki çocuk annesi Arzu Süer, 4 yıl önce başladığı muay thai sporunda Türkiye şampiyonluğu kazandı. Yaşını duyunca çok şaşıracaksınız.
Genç ve sağlıklı görünümünün yanı sıra antrenmandaki performansıyla dikkati çeken Arzu Süer, 53 yaşında ve iki çocuk annesi. Bakın Türkiye şampiyonluğu nasıl gelmiş?
Ev kadını Arzu Süer, iki çocuğunun üniversite eğitimi nedeniyle farklı şehirlerde yaşamaya başlamasının ardından spor için kendisine ayırdığı vakti artırmaya karar verdi. Zor sporlara ilgisinden 4 yıl önce muay thai antrenmanına başlayan Süer, genç ve sağlıklı görünümünün yanı sıra performansıyla da dikkat çekiyor.
Antalya Spor Salonu'nda antrenör Yasin Urlu gözetiminde çalışarak Türkiye şampiyonasına hazırlanan Süer, muay thai sporuna başladığı ilk günlerde başarılı olamama endişesi taşıdığını anlattı. Antrenmanlarda çalıştıkça kendisini iyi hissetmeye başladığına değinen Süer, muay thai sporunda başarı elde ederek yaşıtlarına örnek olmak istediğini dile getirdi.
Süer, ''Yumruk attıkça kendimi keşfetmeye başladım. Bu yaşımda ağır sporlara yöneldim. Bu da beni mutlu ediyor. Attığım her yumruk beni enerjik hissettiriyor. Yorulacağıma ters etki yapıyor, daha çok spor yapmak istiyorum. Gençlerle antrenman yapıyorum.