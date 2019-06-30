Türkiye Şampiyonu Arzu Süer'in spor yolculuğu! Yaşını duyunca çok şaşıracaksınız

Süer, ''Yumruk attıkça kendimi keşfetmeye başladım. Bu yaşımda ağır sporlara yöneldim. Bu da beni mutlu ediyor. Attığım her yumruk beni enerjik hissettiriyor. Yorulacağıma ters etki yapıyor, daha çok spor yapmak istiyorum. Gençlerle antrenman yapıyorum.