Türkiye şampiyon Ayşe Begüm Onbaşı'yı konuşuyor! 19 yaşında 2 üniversite okuyor
Aerobik cimnastikte büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olan 19 yaşındaki Ayşe Begüm Onbaşı, tüm Türkiye'nin gurur kaynağı oldu. Yoğun antrenmanlardan artakalan zamanda iki üniversite birden okuduğunu söyleyen Begüm, “Cimnastik yaparken kendimi uçuyormuş gibi hissediyorum” diyor.
Bireysel sporlarda Türkiye’nin gurur kaynaklarından biri olan cimnastik, önceki gün bir Dünya şampiyonu daha çıkardı. EGOSpor oyuncusu 19 yaşındaki Ayşe Begüm Onbaşı, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda bireysel kadınlar kategorisinde altın madalya kazandı. Şampiyon Ayşe Begüm'ü hem Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı MAnsur Yavaş aradı.
Şampiyon Ayşe Begüm Onbaşı, sıcağı sıcağına Hürriyet'ten Adil Demirçubuk'a konuştu. Ne hissettiğini ve bu noktaya nasıl geldiğini anlatan Onbaşı'nın anlattıkları duyanları şaşkına çevirdi. Demirçubuk, "Öyle şeyler anlattı ki, inanın şaşırıp kaldım. Hayran olmamak elde değildi. Çünkü o an bir adanmışlığın hikâyesini dinledim. Bütün benliğinle odaklanmadan, çalışmadan böylesine büyük başarıların gelmeyeceğini bir kez daha gördüm..." dedi. İşte o kısa röportaj...
Haftada 6 gün 8-9 saat antrean
- Gösterini hayranlıkla izledik, gerçekten kusursuzdu. Bu mükemmelliğe ulaşmak kaç yılını aldı?
- 16 yıl. Şu an 19 yaşındayım, 3 yaşında baleye başladım. Bale öğretmenim Maria’nın yönlendirmesiyle cimnastiğe geçiş yaptım. 2010’dan itibaren yarışmalara katılıyorum. 2013’ten beri de Milli Takım’dayım.
- Günde kaç saat antrenman yapıyorsun?
- Yarışma hazırlıkları sırasında haftada 6 gün antrenmanımız var. Antrenörüm Mehmet Ali Ekin’le günde 8-9 saat çalışıyoruz. Cimnastikte çok fazla çalışma var. 1.5 dakikalık gösterideki her hareketi tek tek ayırarak, her birini en az 10 kez tekrarlıyoruz.