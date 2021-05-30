Türkiye şampiyon Ayşe Begüm Onbaşı'yı konuşuyor! 19 yaşında 2 üniversite okuyor

Şampiyon Ayşe Begüm Onbaşı, sıcağı sıcağına Hürriyet'ten Adil Demirçubuk'a konuştu. Ne hissettiğini ve bu noktaya nasıl geldiğini anlatan Onbaşı'nın anlattıkları duyanları şaşkına çevirdi. Demirçubuk, "Öyle şeyler anlattı ki, inanın şaşırıp kaldım. Hayran olmamak elde değildi. Çünkü o an bir adanmışlığın hikâyesini dinledim. Bütün benliğinle odaklanmadan, çalışmadan böylesine büyük başarıların gelmeyeceğini bir kez daha gördüm..." dedi. İşte o kısa röportaj...