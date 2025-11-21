Türkiye-Romanya eşleşmesi sonrası efsane futbolcudan kışkırtıcı açıklama!
Türkiye, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya ile eşleşti. Rumen futbol efsanesi Miodrag Belodedici, eşleşmeyle ilgili konuşurken sert ifadeler kullandı. Türk taraftarlar Belodedici'nin sözlerini "kışkırtıcı ve provokatif" olarak yorumladı.
2026 Dünya Kupası elemelerinde grubunu ikinci tamamlayarak play-off'a seri başı giren Türkiye, yarı finalde Romanya ile eşleşti.
Dünya Kupası hasretine son vermek isteyen A Milli Takım, Romanya ve daha sonra finalde Slovakya-Kosova galibiyle karşılaşıp oradan da turnuvaya gitme hesapları yapıyor.
Eşleşme sonrası Romanya futbolunun efsane isimlerinden Miodrag Belodedici, Türkiye hakkında tepki çeken ifadeler kullandı.
"Bizi hatırlamaları için onları döveriz"
Belodedici, Romanya–Türkiye eşleşmesine dair değerlendirmesinde, Türk taraftarlarının “çok gürültülü” olmasına işaret etti ve şaşırtıcı bir çıkış yaptı: “Belki bizi hatırlamaları için onları döveriz.”