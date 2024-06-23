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Türkiye Portekiz maçında çok sayıda taraftar Ronaldo ile fotoğraf çektirmek için sahaya girdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Türkiye Portekiz maçında çok sayıda taraftar Ronaldo ile fotoğraf çektirmek için sahaya girdi

Euro 2024 F Grubu ikinci maçında Türkiye ile Portekiz arasında oynanan maç ilginç anlara sahne oldu. Karşılaşmada pek çok kez Ronaldo ile fotoğraf çektirmek isteyen taraftarlar yüzünden durdu.

Türkiye Portekiz maçında çok sayıda taraftar Ronaldo ile fotoğraf çektirmek için sahaya girdi

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda F Grubu ikinci maçında Türkiye ile Portekiz, BVB Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Portekiz 3-0 kazanırken gözler süper yıldız futbolcu Ronaldo'nun üzerindeydi.   

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Türkiye Portekiz maçında çok sayıda taraftar Ronaldo ile fotoğraf çektirmek için sahaya girdi

Müsabakanın farklı dakikalarında Ronaldo hayranları tribünden sahaya girdi. Güvenliği aşan taraftarlar Ronaldo'ya koşarak fotoğraf çekilmek istedi.  

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Türkiye Portekiz maçında çok sayıda taraftar Ronaldo ile fotoğraf çektirmek için sahaya girdi

Küçük bir taraftarın istediğini kırmayan Ronaldo sahada fotoğraf çektirdi. 

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Türkiye Portekiz maçında çok sayıda taraftar Ronaldo ile fotoğraf çektirmek için sahaya girdi
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