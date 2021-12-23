Türkiye Omicron yasaklarını devreye alıyor! Ocak ayında vakalar patlayabilir alarm verildi

Tüm dünyayı adeta esir alan koronavirüsünün en tehlikeli varyantı olarak gösterilen Omicron varyantı Türkiye'ye de giriş yaptı. Omikron varyantı, görüldüğü ülkelerde genellikle bir ay içinde baskın virüs haline geliyor. Türkiye’de de ocak ayında baskın virüs olması bekleniyor.