Türkiye meşhur kanyonlar işte Türkiye'deki baş döndüren kanyonlar!
Doğal güzellikleriyle büyüleyen ülkemizde birçok kanyon bulunuyor. Eşi benzeri olmayan manzaralar sunan Türkiye'nin en meşhur kanyonlarını sizler için bir araya getirdik!
Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye, doğal güzellikler bakımından oldukça zengin bir ülke. Bu doğal güzelliklerin başında kanyonları sayarsak haksızlık etmiş olmayız. İşte Türkiye'de görülmeye değer kanyonlar...
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Ulubey Kanyonu, Uşak
Uşak ilimizde bulunan Ulubey Kanyonu, dünyanın en uzun ikinci kanyonudur. Uşak'ın Ulubey ilçesi sınırları içinde yer alan Ulubey Kanyonu film çekimlerine de ev sahipliği yapıyor.
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Horna Kanyonu, Kastamonu
Horna kanyonu dünyanın en derin ikinci kanyonu olma özelliği taşımakta.
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Arapapıştı Kanyonu, Aydın
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