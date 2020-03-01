Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu
Suriye'nin İdlib kentinde, Esad rejiminin hava saldırısında şehit olan askerleri anmak ve Mehmetçiğe destek olmak için tüm yurtta binlerce kişi yürüyüş yaptı.
Türkiye'nin bir çok ilinde Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan askerler için saygı yürüyüşü ve motosiklet konvoyu düzenlendi. Antalya,Sivas, Amasya,İstanbul ve bir çok ilde gerçekleşen yürüyüşlere binlerce kişi katıldı. İşte o yürüyüşlerden bazıları.
İstanbul Acılar'da sosyal medya üzerinden yapılan çağrılar üzerine toplanan bir grup, Suriye'de şehit düşen Mehmetçik için saygı yürüyüşü yaptı.'Avcılar Gençlik' adına yapılan çağrılarda, birlik olma zamanının geldiği belirtilirken, her kesimden ilçe sakinleri araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi'nin başındaki Atatürk Anıtı önünde toplanmaya çağrıldı.
Polisin güvenlik önlemleri arasında toplanan yaklaşık 500 kişilik grup, büyük bir Türk bayrağı açarak, Avcılar Belediyesi önündeki Havuz Meydanı'na kadar 'Ne Mutlu Türküm Diyene', 'Her Türk Asker Doğar', 'Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez' başta olmak üzere çeşitli sloganlar atarak tekbir getirdi.
Zaman zaman meşalelerin de yakıldığı yürüyüş sonunda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunularak, bir ağızdan İstiklal Marşı okundu. Şehit isimlerinin tek tek okunması sırasında saygı yürüyüşüne katılanlar bir ağızdan 'Burada' diye bağırdı.