Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

Türkiye'nin bir çok ilinde Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan askerler için saygı yürüyüşü ve motosiklet konvoyu düzenlendi. Antalya,Sivas, Amasya,İstanbul ve bir çok ilde gerçekleşen yürüyüşlere binlerce kişi katıldı. İşte o yürüyüşlerden bazıları.