Türkiye, köprü ve tünellerle ulaşımda çığır açtı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, karayolu ulaşımında köprü ve tünellerin çok önemli olduğunu belirterek, “Dünyanın gıpta ettiği eserleri ülkemize kazandırdık. 21 yılda 3 bin 844 yeni köprü inşa ederken, 405 yeni tünel açarak vatandaşımızın hizmetine sunduk.