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Türkiye, köprü ve tünellerle ulaşımda çığır açtı

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Türkiye, köprü ve tünellerle ulaşımda çığır açtı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, karayolu ulaşımını daha etkin, ekonomik, sürdürülebilir ve çevre dostu hale getirmek amacıyla önemli ve devasa projelere imza attıklarını belirterek, “3 bin 844 yeni köprü inşa ettik. 405 yeni tünel açarak hizmete sunduk. Köprü uzunluğunda yüzde 145, tünel uzunluğunda ise yüzde bin 350 artış sağladık” dedi.

Türkiye, köprü ve tünellerle ulaşımda çığır açtı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, karayolu ulaşımını daha etkin, ekonomik, sürdürülebilir ve çevre dostu hale getirmek amacıyla önemli ve devasa projelere imza attıklarını belirterek, “3 bin 844 yeni köprü inşa ettik.

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Türkiye, köprü ve tünellerle ulaşımda çığır açtı

405 yeni tünel açarak hizmete sunduk. Köprü uzunluğunda yüzde 145, tünel uzunluğunda ise yüzde bin 350 artış sağladık” dedi.

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Türkiye, köprü ve tünellerle ulaşımda çığır açtı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, karayolu ulaşımında köprü ve tünellerin çok önemli olduğunu belirterek, “Dünyanın gıpta ettiği eserleri ülkemize kazandırdık. 21 yılda 3 bin 844 yeni köprü inşa ederken, 405 yeni tünel açarak vatandaşımızın hizmetine sunduk.

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Türkiye, köprü ve tünellerle ulaşımda çığır açtı

Köprü uzunluğunda yüzde 145, tünel uzunluğunda ise yüzde bin 350 artış sağladık. Bunlardan öne çıkan dev yapıların bazıları ise Avrasya Tüneli, Marmaray, Osman Gazi Köprüsü, 1915 Çanakkale ve Yavuz Sultan Selim köprüleri bunlardan sadece birkaçı” diye konuştu.

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