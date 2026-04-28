Türkiye kışı yaşacak sürpriz kar geliyor! Isı 15 derece düşüyor don alarmı
20 derece civarında seyreden güneşli bahar havası, cuma gününden itibaren yerini dondurucu soğuklara ve sağanak yağışlara bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Emekli Bölge Müdürü Murat Şahin, batı bölgelerinde sıcaklıkların 10-15 derece birden düşeceğini belirterek yükseklerde kar, kırsalda ise 'zirai don' uyarısında bulundu. AKOM'dan da İstanbul için uyarı geldi.
TÜRKİYE baharı karşılamışken gelen soğuk hava dalgası ise sıra dışı günler yaşayacak. Meteoroloji haritalarına göre, 1 Mayıs Cuma gününden itibaren yeni ve güçlü bir soğuk hava dalgası yurdu etkileyecek. Özellikle batı bölgelerinde hissedilir derecede bir düşüş yaşanacak. Hava sıcaklıklarının aniden 10 ila 15 derece birden azalması bekleniyor. Bazı bölgeler için ise kar yağışı bekleniyor. En önemlisi ise geçen yıl da yaşanan zirai don tehlikesi.
YÜKSEKLERE KAR GELİYOR
Bahar aylarında olunmasına rağmen Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk hava dalgası o kadar etkili olacak ki, yurdun yüksek kesimlerinde yağışlar kar şeklinde kendini gösterecek. Şehir merkezlerinde kuvvetli sağanak yağışlar görülürken, rakımı yüksek bölgelerde beyaz örtü sürprizi yaşanabilir. Hava sıcaklığı ise 10-15 derece arasında düşecek.
MEYVELERİ DONDURACAK DON İHTİMALİ
Hava sıcaklıklarındaki bu ani ve sert düşüşün en büyük mağduru ise tarım sektörü olabilir. Gece saatlerinde sıcaklıkların kırsal alanlarda ve arazilerde oldukça düşük seviyelere ineceğini belirten Meteoroloji Genel Müdürlüğü Emekli Bölge Müdürü Murat Şahin, çok ciddi bir "zirai don" tehlikesine dikkat çekti. Özellikle baharın gelişiyle birlikte çiçek açan meyve ağaçlarının bu soğuklardan büyük zarar görebileceği belirtiliyor. Şahin, üreticilere şu kritik çağrıda bulundu: "Önlemler için hazırlıklar yapalım. Tarım ilçe birimleri ile irtibat kuralım. Önemli bir durum var, ciddi zirai zarar oluşabilir."
İSTANBUL İÇİN AKOM UYARISI
AKOM tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul’da hafta ortasına kadar güneşli hava etkisini sürdürecek. Çarşamba gününe kadar kent genelinde hava sıcaklıklarının 16-19°C aralığında seyretmesi ve bahar değerlerinde olması bekleniyor. Perşembe gününden itibaren İstanbul’da soğuk hava ve yağışlı sistemin yeniden etkili olacağını duyuruldu. Bu değişimle birlikte hava koşullarında ani bir dönüş yaşanacağı belirtildi. AKOM hava durumu değerlendirmesine göre yeni sistemle birlikte sıcaklıkların 3-5°C birden azalacağı öngörülüyor.Bu düşüşle birlikte sıcaklıkların mevsim normallerinin altına gerilemesi bekleniyor.