Türkiye kışı yaşacak sürpriz kar geliyor! Isı 15 derece düşüyor don alarmı

MEYVELERİ DONDURACAK DON İHTİMALİ

Hava sıcaklıklarındaki bu ani ve sert düşüşün en büyük mağduru ise tarım sektörü olabilir. Gece saatlerinde sıcaklıkların kırsal alanlarda ve arazilerde oldukça düşük seviyelere ineceğini belirten Meteoroloji Genel Müdürlüğü Emekli Bölge Müdürü Murat Şahin, çok ciddi bir "zirai don" tehlikesine dikkat çekti. Özellikle baharın gelişiyle birlikte çiçek açan meyve ağaçlarının bu soğuklardan büyük zarar görebileceği belirtiliyor. Şahin, üreticilere şu kritik çağrıda bulundu: "Önlemler için hazırlıklar yapalım. Tarım ilçe birimleri ile irtibat kuralım. Önemli bir durum var, ciddi zirai zarar oluşabilir."