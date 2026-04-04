Türkiye kendi sistemi için düğmeye bastı!
Türkiye’nin yerli navigasyonu kamu özel sektör iş birliği ile hayata geçirilecek ve 4 önemli hedefe ulaşılacak: Türk vatandaşlarının mahremiyetinin korunması ve bilgilerinin pazarlanabilir ürün olmaktan çıkarılması, olağanüstü durumlarda güvenlik ve ithalatın yerini ihracatın alması...
YERLİ NAVİGASYON İÇİN İMZALAR ATILDI
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı geçtiğimiz yıl Haziran ayında önemli bir adım atarak, “yerli harita ve navigasyon uygulaması geliştiricilere destek vereceğini” açıklamıştı. Başvurular 2025 içinde alındı ve değerlendirmeler tamamlandı. Mart ayında ise Bakan Mehmet Fatih Kacır’ın da katılımıyla ‘yerli navigasyon’ için tarafların katılımıyla imzalar atıldı.
4 ÖNEMLİ HEDEF
Yerli navigasyon sistemi tamamlanıp günlük yaşamda kullanılmaya başlandığında; mobil cihazlarda, başta projenin ortaklarından TOGG olmak üzere taşıtlar, lojistik, akıllı şehir uygulamaları, e-ticaret, turizm, afet ve acil durum yönetimlerinde kullanılacak.
Ancak bunların da ötesinde 4 önemli stratejik hedefi var.
TÜRK VATANDAŞLARININ MAHREMİYETİ
Mevcutta Türk vatandaşlarının tamamına yakını, yabancı navigasyon uygulamalarını kullanıyor. Bu nedenle navigasyon uygulamasının üreticisi bir yabancı kurum, her gün milyonlarca Türk vatandaşının nerede olduğunu, nereye gittiğini, nerede, ne kadar zaman geçirdiğini anlık olarak sürekli takip edebiliyor.
Neredeyse yarım metrelik bir farkla, navigasyonu kullanan Türk vatandaşı, gezegenin neresinde olursa olsun, görülebiliyor. Teknolojinin günümüzde ulaştığı nokta nedeniyle özel hayatın gizliliğini korumak çok zor olsa da bu bilgilerin yabancıların elinde olması engellenecek.