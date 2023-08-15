Türkiye kavruluyor, şiddetini artıracak! Çöl sıcakları ne kadar sürecek? Meteoroloji açıkladı: İşte bölge bölge hava durumu...

Libya üzerinden gelen aşırı sıcak ülkede bir hafta kalacak. Sıcak çarpması tehlikesi en üst seviyede. İstanbul'da poyraz bugün sert ama daha kuru esecek. Sıcaklık 35 dereceye çıkıyor. Ankara'da çöl sıcağı var, termemotre 40 dereceyi̇ gösterecek.