Türkiye kavruluyor, şiddetini artıracak! Çöl sıcakları ne kadar sürecek? Meteoroloji açıkladı: İşte bölge bölge hava durumu...
Yeni sıcak hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına aldı. Sıcaklıklar, Marmara ve kıyı Ege haricinde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredecek. Uzmanlar, sıcaklıkların İstanbul ve İzmir'de mevsim normalleri civarında, Ankara'da mevsim normallerinin 8-10 derece üzerinde seyredeceğine işaret ederken Ankara için ise uyarıda bulundu. İşte güncel hava durumunun ayrıntıları...
Libya üzerinden gelen aşırı sıcak ülkede bir hafta kalacak. Sıcak çarpması tehlikesi en üst seviyede. İstanbul'da poyraz bugün sert ama daha kuru esecek. Sıcaklık 35 dereceye çıkıyor. Ankara'da çöl sıcağı var, termemotre 40 dereceyi̇ gösterecek.
İzmir 34 derece, nem ve zayıf rüzgâr bunaltıyor, Bursa 36 derece. Antalya'da termometre değeri̇ 34 ama yüksek nem ve sıcak esen rüzgârlar nedeniyle hissedilen sıcaklık 40 derece.
Marmara'da yüksek sıcaklıklar başladı. Sakarya, Kocaeli tarafı 37 derece. Edirne ise 34 derece. Poyraz hâlâ sert esiyor ama nem azalıyor.
İç Anadolu kavruluyor
İç Anadolu yazın en sıcak günlerini̇ yaşıyor. Kayseri 42, Nevşehir ve Eskişehir 41, Konya 40 derece. Gece sıcaklığı ise 18-22 derecelerde.