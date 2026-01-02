Türkiye kara teslim! Kar çilesi bitiyor mu? Meteoroloji'den yeni uyarı geldi...
Türkiye'nin büyük bir bölümü kar ve dona teslim olmuş durumda. Yağışlar ve soğuk etkisiyle yurtta ulaşım sorunları yaşanıyor. Üstelik Meteoroloji bir uyarı daha yaptı. İşte yurtta beklenen hava durumu...
Kar yağışı İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin pek çok noktasında etkisini sürdürürken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yeni bir uyarı geldi. Güncel tahminlerini il il paylaşan Meteoroloji, cuma günü kar yağışının devam edeceği bölgeleri açıkladı. Peki bugün hava nasıl olacak? İstanbul’da kar yağışı sürecek mi? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller için 2 Ocak 2026 Cuma gününe ait güncel hava durumu tahminleri…
Günün (2 Ocak) hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama ile belli oldu. Son değerlendirmelere göre Ordu, Erzurum, Kars ve Siirt çevrelerinde kar yağışının yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bunun yanı sıra Kocaeli, Sakarya, Niğde, Kayseri, Sivas, Bolu, Düzce, Tokat, Artvin, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman ile İstanbul’un doğu kesimlerinde de kar yağışı görülecek. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Ordu, Erzurum, Kars ve Siirt çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerinde ise buzlanma ve don olayı bekleniyor. Ayrıca Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinin, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. İşte Ankara, İzmir ve İstanbul başta olmak üzere il il 2 Ocak 2026 Cuma gününe ilişkin hava durumu tahmin raporu…
BUGÜN (2 OCAK) HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kocaeli, Sakarya çevreleri ile İstanbul'un doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Rüzgârın, yarın güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
BURSA -9°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE -2°C, 10°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusu karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
KIRKLARELİ -4°C, 7°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer sis bekleniyor. Rüzgârın, Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
