Türkiye kapanacak mı? Bilim Kurulu'ndan istifa eden Prof. Dr. Alpay Azap'tan 'yeni yasak' önerisi!
Prof. Dr. Alpay Azap, "tsunami ülkemize ulaştı" uyarısı yapıp Omicron varyantı her yeri esir almadan önlem alınması çağrısı yaptı. 'Salgını baskılamalıyız" diyen Prof. Dr. Azap, getirilmesi gereken yasaklar ve alınması gereken önlemleri tek tek sıraladı. İşte o önlemler...
Klimik Derneği Başkanı ve eski Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap'tan Omicron virüsüyle ilgili hayati uyarılar geldi. "Tsunami ülkemize ulaştı" diyen Alpay Azap, Klimik Derneği'nin hazırlamış olduğu "Omicron tsunamisini atlatmak için alınması gereken önlemler" paketini açıkladı. Yılbaşı kutlamalarından uzak durun... Büyük katılımlı toplantılarda PCR testi zorunlu olsun... Maçlara girişte yeni yaptırılmış PCR testi göstermek zorunlu olsun... Gereksiz seyahat ve ziyaretler sonlandırılsın... Sınır kapılarında 24 saatlik test zorunlu olmalı... Yurtdışından gelenler karantinaya alınsın...
Bazı kısıtlamaların aciler geri getirilmesi istenen önlemler paketiyle ilgili Prof. Dr. Alpay Azap, "Tsunami ülkemize ulaştı. Ayaktan hastalardaki hızlı artış 1-2 hafta içinde hastalığa yakalananların ağırlaşmasıyla hastanelerde hissedilecek. Aşısız ve eksik aşılılar yatmaya başladı bile. Sağlık hizmetlerinin yetersiz kalmaması için önlemler çok kritik. Salgını baskılamalıyız :( " dedi.
Klimik Derneği, "Omikron Tsunamisinde Korunmak İçin Ne Yapmalı? Kalabalık Yılbaşı Kutlamalarından Uzak Durun" başlıklı açıklamasında alınması gereken tedbirleri tek tek sıraladı. "Omikron varyantı, ülkemiz dahil pek çok ülkede daha önce görülmemiş bir hızla yayılmakta ve vaka sayıları şimdiye kadar görülenlerin çok üstüne çıkmaktadır. Baskın hale geldiği Güney Afrika, İngiltere, Danimarka gibi ülkelerden derlenen tüm bilgiler ve kendi gözlemlerimiz ışığında omikronla ilgili son bilgiler aşağıdaki gibi özetlenebilir" denilen açıklama şöyle:
- Delta varyantından yaklaşık 2 kat daha bulaşıcıdır.
- Aşı ya da geçirilmiş infeksiyonlar yoluyla kazanılmış bağışıklığa karşı büyük ölçüde dirençlidir ve bu nedenle aşılı ya da geçirmiş kişilerde daha fazla semptomatik infeksiyona yol açmakta, buna karşılık hatırlatma dozları yapılanlarda %80’ler civarında aşı etkinliği sağlanabilmektedir.
- Geçirmiş kişilerde ve aşılılarda klinik açıdan daha hafif seyirli bir hastalığa neden olmaktadır.
- Omikron varyantı ülkemizde de hızlı bir yayılım dönemine geçmiş olup, kısa bir süre içerisinde vaka sayılarında keskin bir artış beklenmektedir.