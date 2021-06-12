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Türkiye-İtalya maçında Can Yaman'dan olay tepki!

Türkiye-İtalya maçında Can Yaman'dan olay tepki!

Türkiye-İtalya maçını İtalyan sevgilisi ünlü sunucu Diletta Leotta ile beraber izleyen Can Yaman'ın maç sonucunu yüzünü maskesiyle tamamen gizleyerek karşılaması sosyal medyada gecenin en çok konuşulan ve ti'ye alınan görüntülerinden biri oldu.

Türkiye-İtalya maçında Can Yaman'dan olay tepki!

EURO 2020'nin açılış maçında A Milli Futbol Takımı İtalya ile karşı karşıya gelirken, ünlü oyuncu Can Yaman ile aşk yaşayan İtalyan spiker Diletta Leotta da karşılaşmayı sevgilisiyle birlikte tribünden takip etti.

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Türkiye-İtalya maçında Can Yaman'dan olay tepki!

Sevgilisi başarılı oyuncu Can Yaman ile Roma Olimpiyat Stadı'na giden Leotta, mücadele öncesi ve sonrasında yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada maç gecesinin en çok konuşulan isimlerinden olmayı başardı. 

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Türkiye-İtalya maçında Can Yaman'dan olay tepki!

MAÇ SONUCUNA DAYANAMADI

Instagram'dan paylaşım yapan Can Yaman, maç sonu yüzünü maske ile gizlemesi ile dikkat çekti.

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Türkiye-İtalya maçında Can Yaman'dan olay tepki!

ÜLKELERİNİN BAYRAKLARI OLAN ATKILARLA POZ VERDİLER

Karşılaşma öncesi Can Yaman'la beraber iki ülkenin bayraklarının olduğu atkıyla pozlar veren Leotta, İtalya'nın bulduğu gollerin ardından sevgilisini kızdırmayı ihmal etmedi.

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