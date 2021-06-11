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Türkiye - İtalya maçı öncesi muhteşem seremoni

Türkiye - İtalya maçı öncesi muhteşem seremoni

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) açılış karşılaşmasında A Milli Futbol Takımı, Roma Olimpiyat Stadı’nda İtalya ile karşılaştı. Maç öncesi açılış seremonisi düzenlendi.

Türkiye - İtalya maçı öncesi muhteşem seremoni

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış seremonisi yapıldı. Roma Olimpiyat Stadı'ndaki maçın öncesinde düzenlenen açılış seremonisinde harika görüntüler ortaya çıktı.

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Türkiye - İtalya maçı öncesi muhteşem seremoni

Avrupa Şampiyonası'nda beşinci kez boy gösteren Milliler, turnuvanın açılış maçında İtalya ile kozlarını paylaştı.

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Türkiye - İtalya maçı öncesi muhteşem seremoni

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla bir yıl ertelemeli düzenlenen EURO 2020'nin Türkiye ile İtalya arasında oynanan ilk maçı öncesi Roma Olimpiyat Stadı'nda açılış seremonisi gerçekleştirildi.

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Türkiye - İtalya maçı öncesi muhteşem seremoni

Şampiyonanın açılış şovu, 1960'tan bugüne kadar oynanan Avrupa şampiyonalarından görüntüler stat skorbordlarına yansıtılması ve eski İtalyan milli futbolcular Alessandro Nesta'nın Francesco Totti'ye futbol topunu vermesiyle başladı.

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