Türkiye - İtalya maçı öncesi muhteşem seremoni
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) açılış karşılaşmasında A Milli Futbol Takımı, Roma Olimpiyat Stadı’nda İtalya ile karşılaştı. Maç öncesi açılış seremonisi düzenlendi.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış seremonisi yapıldı. Roma Olimpiyat Stadı'ndaki maçın öncesinde düzenlenen açılış seremonisinde harika görüntüler ortaya çıktı.
Avrupa Şampiyonası'nda beşinci kez boy gösteren Milliler, turnuvanın açılış maçında İtalya ile kozlarını paylaştı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla bir yıl ertelemeli düzenlenen EURO 2020'nin Türkiye ile İtalya arasında oynanan ilk maçı öncesi Roma Olimpiyat Stadı'nda açılış seremonisi gerçekleştirildi.
Şampiyonanın açılış şovu, 1960'tan bugüne kadar oynanan Avrupa şampiyonalarından görüntüler stat skorbordlarına yansıtılması ve eski İtalyan milli futbolcular Alessandro Nesta'nın Francesco Totti'ye futbol topunu vermesiyle başladı.