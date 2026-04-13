Türkiye internetini neye harcıyor? Tek uygulama zirvede: İşte Türkiye'nin dijital haritası
BTK verilerine göre Türkiye'de internet trafiğinin hakimi yüzde 44,3'lük payla YouTube oldu. Anlık mesajlaşmada Instagram, sesli görüşmelerde ise WhatsApp zirveye yerleşirken, sabit internet kullanımı yüzde 83,5'e ulaştı.
Türkiye'de geçen yılın 4. çeyreği itibarıyla toplam internet trafiğinde en yüksek paya sahip uygulama yüzde 44,3 ile YouTube olurken bu dönemde anlık mesajlaşmada Instagram yüzde 64,1, internet üzerinden sesli konuşmada ise WhatsApp yüzde 55,9 ile ilk sırada yer aldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Üç Aylık Pazar Verileri Raporu'ndan" derlenen bilgilere göre, geçen yılın dördüncü çeyreğinde internet trafiğinin büyük çoğunluğu sabit bağlantılar üzerinden gerçekleşti.
Toplam internet trafiği içinde sabit bağlantıların oranı yüzde 83,5, mobil bağlantıların oranı yüzde 16,5 olarak kayıtlara geçti. Ayrıca download (indirme) trafiğinin yüzde 83,3'ü sabit, yüzde 16,7'si mobil, upload (yükleme) trafiğinin ise yüzde 86,1'i sabit ve yüzde 13,9'u mobil bağlantılardan oluştu.
Söz konusu veriler, sabit bağlantıların hem veri indirme hem de veri yükleme açısından hala büyük oranda tercih edildiğini ve internet kullanımında baskın rol oynadığını ortaya koyarken toplam trafiğin kategori bazındaki dağılımına bakıldığında "streaming media (akışlı medya)" kullanımının yüzde 65,8 öne çıktığı görüldü.