Türkiye ile Tunus özel timleri birlikte tatbikat yaptı

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz dost ve müttefik ülkelere destek vermeye devam ediyor. Türkiye ve Tunus Özel Kuvvetleri arasında dostluk, iş birliği ve koordinasyonu geliştirmek, birlikte çalışabilirliği artırmak, bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak amacıyla gerçekleştirilen tatbikat, iki ülke Özel Kuvvetleri arasında yapılan ilk tatbikat olma özelliğini taşıyor.