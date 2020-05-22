Türkiye ile Rusya ortak koronavirüs aşısı geliştirme konusunda görüşüyor

Rusya ve Türkiye'nin aşı geliştirme yönünde yaptığı çalışmaların da ele alındığı kaydedilen açıklamada, "Türk tarafı, Kovid-19 aşısı geliştirme konusunda ortak çalışmaya hazır olduğunu vurguladı. Bununla ilgili olarak Rus ve Türk bilim insanları ile uzmanlar arasında bu konuda bilgi alışverişi için istişarelerde bulunulmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.