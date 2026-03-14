Türkiye İlber Hocasını kaybetti! İlber Ortaylı'nın ailesi, cenazeye geleceklerden bakın ne istedi
Duayen tarihçi İlber Ortaylı için 16 Mart Pazartesi günü cenaze töreni düzenlenecek. Ailesi, çiçek gönderilmemesini isteyerek bunun yerine bakın ne yapılması çağrısında bulundu.
Türkiye’nin önde gelen tarihçilerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı için 16 Mart Pazartesi günü cenaze töreni gerçekleştirilecek. Aile tarafından yapılan açıklamada, cenazeye çiçek gönderilmemesi rica edilirken bunun yerine Türk Eğitim Vakfı’na bağış yapılmasının tercih edildiği belirtildi. Bu çağrı kamuoyunda anlamlı bir jest olarak değerlendirildi.
Derin tarih bilgisi, keskin analizleri ve etkileyici anlatımıyla geniş kitlelere ulaşan Ortaylı, yalnızca akademi dünyasında değil toplumun farklı kesimlerinde de tarih bilincinin gelişmesine önemli katkılar sağladı. Yıllar boyunca kaleme aldığı eserler, verdiği konferanslar ve yaptığı yorumlarla Türkiye’nin entelektüel hayatında iz bırakan Ortaylı, ardında güçlü bir düşünce mirası bıraktı.
CENAZE TÖRENİ PAZARTESİ
Türkiye’nin en önemli tarihçilerinden biri olarak kabul edilen Prof. Dr. İlber Ortaylı için ilk tören 16 Mart 2026 Pazartesi günü Galatasaray Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek. Saat 11.00’de yapılacak anma töreninde akademisyenler, öğrenciler ve sevenleri usta tarihçiyi son kez anacak.
FATİH CAMİİ’NDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK
Galatasaray Üniversitesi’ndeki törenin ardından Ortaylı’nın cenazesi Fatih Camii’ne getirilecek. Duayen tarihçi için ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılınacak. Cenaze namazının ardından İlber Ortaylı’nın naaşı Fatih Camii Haziresi’nde toprağa verilecek.