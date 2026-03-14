Türkiye İlber Hocasını kaybetti! İlber Ortaylı'nın ailesi, cenazeye geleceklerden bakın ne istedi

Türkiye’nin önde gelen tarihçilerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı için 16 Mart Pazartesi günü cenaze töreni gerçekleştirilecek. Aile tarafından yapılan açıklamada, cenazeye çiçek gönderilmemesi rica edilirken bunun yerine Türk Eğitim Vakfı’na bağış yapılmasının tercih edildiği belirtildi. Bu çağrı kamuoyunda anlamlı bir jest olarak değerlendirildi.