Türkiye idam cezasını geri mi getiriyor işte idam cezası olan ülkeler listesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan verdiği cevapta idamın olması gerektiğini savunurken Fatih Sultan Mehmet'ten örnekleri ve çözümleri söyledi:

Sultan Fatih ne diyor? Ormanlarımdan bir ağaç kesenin boynunu vururum diyor. Bu iş o kadar önemli. Canım bütün ormanları yakıyoruz. Bütün haşerat, hayvanlar bu ormanlarla yanıyor. Adam afedersin içmiş şaribüleyli vennehar, bilmem neye kızdım, onun için burayı yaktım! Ne demek, böyle saçmalık olur mu? Bu tartışmalı, bunun üzerinde etraflıca durmalıyız.