Türkiye Güzeli Sinem Sülün'e büyük şok! Yatak odasına böcek koyup dinlediler
Türkiye eski güzeli Sinem Sülün, eski kayınpederi Sami Yüksel ve kayınvalidesi Hikmet Birsen Yüksel'i yatak odasına 'böcek' denilen dinleme cihazı koyup dinletmekle suçladı. Yüksel çifti 'kaçak' olarak aranırken gelinlerine yakalandılar.
Türkiye eski güzeli Sinem Sülün, eski kaynanası ve kayınpederini ihbar etti. Eski kayınpederi Sami Yüksel ve kayınvalidesi Hikmet Birsen Yüksel’i polise yakalatan Sinem Sülün ve kardeşleri ile Yüksel ailesi arasında tartışma yaşandı. Ailelerin karşılıklı açtıkları davada tarafların tehdit ve hakaret suçundan 4’er yıl hapis cezası alması istendi.
Miss Model of Turkey 2005 birincisi Sinem Sülün ile eski eşi Mustafa Yüksel'in ailesi arasında sular durulmuyor. Sülün, yatak odasına böcek yerleştirip kendisini yasa dışı olarak dinledikleri için kayınpederi ve kayınvalidesini savcılığa şikayet etti.
Eski gelinlerinin yatak odasına böcek yerleştirmekle suçlanan Hikmet Birsen Yüksel ve Sami Yüksel hakkında yakalama kararı çıktı.
Sinem Sülün, haklarında yakalama kararı çıkarılan eski kayınvalidesi Hikmet Birsen Yüksel ve kayınpederi Sami Yüksel'i Etiler'de bir restoranda görünce ikiliyi polise yakalattı.