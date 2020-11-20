Türkiye Güzeli Sinem Sülün'e büyük şok! Yatak odasına böcek koyup dinlediler

Türkiye eski güzeli Sinem Sülün, eski kaynanası ve kayınpederini ihbar etti. Eski kayınpederi Sami Yüksel ve kayınvalidesi Hikmet Birsen Yüksel’i polise yakalatan Sinem Sülün ve kardeşleri ile Yüksel ailesi arasında tartışma yaşandı. Ailelerin karşılıklı açtıkları davada tarafların tehdit ve hakaret suçundan 4’er yıl hapis cezası alması istendi.