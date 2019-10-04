Türkiye güzeli Sinem Sülün ilk kez konuştu kaynanası yatak odasına böcek koymuştu
Kaynanasının yatak odasına böcek koyduğu eski Türkiye güzeli Sinem Sülün, konu hakkında ilk kez konuştu.
2005 Yılında Miss Model of Turkey birincisi seçilerek tüm dikkatleri üzerine çeken Sinem Sülün, kaynanasının yatak odasındaki üçlü prize böcek yerleştirmesiyle gündeme gelmişti. Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda alışveriş yaparken görüntülenen Sülün, konu hakkında ilk kez konuştu.
Kayınvalidesi ve kayınpederi için yakalama kararı çıkarttırarak 2,5 yıl hapis cezası almalarına neden olan Sinem Sülün, Snob Magazin'in haberine göre, şunları söyledi:
''Çok şükür dava sonuca kavuştu. Yatıyorlar her ikisi de, cezalarını çekiyorlar. Hak yerini buldu. Mücadelemi sonuna kadar verdim. Adalet yerini bulduğu için çok mutluyum.''
''Tek dava kaldı. Bu da 'ziynet davası'. Ziynet eşyalarımı da almak istiyorum. Hukuk savaşımın arkasındayım ve pes etmeyeceğim."