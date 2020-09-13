Türkiye güzeli Simay Rasimoğlu iç çamaşırsız kıyafetiyle nefesleri kesti
Miss Turkey 2019 (Türkiye Güzeli) seçilen Simay Rasimoğlu, iç çamaşırsız kıyafeti görenlerin nefesini kesti.
Geçtiğimiz yıl düzenlenen Miss Turkey 2019 yarışmasında Türkiye Güzeli Simay Rasimoğlu seçilmişti. Rasimoğlu, ülkemizi Miss World 2019 yarışmasında temsil etmişti.
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Miss World 2019 yarışmasında Türkiye’yi temsil eden Simay Rasimoğlu ise dereceye girememişti.
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Rasimoğlu, “Böylesine güzel bir ülkeyi prestijli bir platformda temsil etmek benim için onurdu. Çok değiştim, geliştim. Serüvenim şimdi başlıyor” demişti.
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Türkiye güzeli Simay Rasimoğlu, önceki gün Nişantaşı City's çıkışı objektiflere takıldı.
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