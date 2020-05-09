Türkiye Güzeli Şevval Şahin'den İstanbul için olay sözler Miami'de karantinada
2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin, Kanal D'de yayımlanan 2. Sayfa programının canlı yayınında olay sözlere imza attı.
Koronavirüs salgını sebebiyle karantina günlerini sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile beraber Miami'deki lüks evinde geçiren 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, canlı yayında söylediği sözlerle dikkatleri üzerine çekti.
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Şahin, karantina günlerini, yazılım mühendisi sevgilisi Yiğit Marcus Aral'ın ABD-Miami'deki evinden Kanal D ekranlarında yayımlanan 2. Sayfa adlı magazin programının canlı yayınına katıldı.
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Karantina günlerinde bahseden Şevval Şahin, karantina günlerinden bahsetti ve dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
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Şevval Şahin, şöyle konuştu:
''Kendimle vakit geçirmeye ve karantinada yaşamaya o kadar alıştım ki normal hayata nasıl döneceğim bilmiyorum. Şu anda Londra’da ya da İstanbul’da olmak istemezdim.''
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