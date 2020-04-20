Türkiye Güzeli Şevval Şahin estetik yorumlarına kafayı taktı cevabı olay oldu
2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin'i sosyal medyada kendisine gelen estetik yorumları çileden çıkardı. Şevval Şahin, estetik yorumu yapan bir takipçisine verdiği cevapla adından söz ettirdi.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını bazı kişileri de ülkelerinden uzakta mahsur bıraktı. Bu isimlerden biri de 2018 yılında Türkiye Güzeli seçilen Şevval Şahin oldu.
Şevval Şahin, Miami'de koronavirüs sebebiyle mahsur kaldı ve ülkesine dönemedi. Bu sebeple Şahin, bu sıralar sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarını Miami'den yapıyor. Güzelliğiyle büyüleyen Şevval Şahin'in fiziği ve iddiaları paylaşımları ise herkesin dikkatini çekiyor.
Güzellik yılına katılmadan önce burnuna yaptırdığı estetik sebebiyle oldukça eleştirilen Şahin'in dikkat çeken paylaşımlarına da birçok estetiğe dair yorumlar geliyor.
Şahin'in ise bu konudaki sabrı tükendi. Bir takipçisinin estetik yorumuna sinirlenen Türkiye Güzeli, en sonunda patladı.