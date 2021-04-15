Türkiye Güzeli Melisa Aslı Pamuk da estetikli ünlüler kervanına katıldı
2011 yılında Türkiye Güzeli seçilen Melisa Aslı Pamuk, pek çok ünlü gibi estetik yaptırdı. Bir dizi estetik operasyondan geçen Pamuk, görüntüsünü değiştirdi.
2011 Türkiye Güzeli Melisa Aslı Pamuk da estetik operasyon geçirdi. Pamuk'un son hali, güzel oyuncunun da 'estetikli ünlüler' kervanına katıldığını gözler önüne serdi.
Oyunculuğu kadar Beşiktaş'ın yıldızı Oğuzhan Özyakup'la evliliğe doğru giden ilişkisiyle de gündemde olan 30 yaşındaki güzelin, eski ve yeni fotoğrafları arasındaki fark oldukça belirgindi.
Pamuk'un eski ve yeni görüntüsüne bakıldığında arasındaki farklar; çene sivriltme, bişoktemi ve badem göz operasyonları geçirdiğini gösterdi.
Melisa Aslı Pamuk, son dönemin en popüler estetiği sayesinde yanaklarındaki yağları aldırıp daha ince yüz hatlarına kavuştu.