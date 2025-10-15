Türkiye - Gürcistan maçında anlamlı gece! Görsel şölen
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda Türkiye, Gürcistan’ı Kocaeli Stadı’nda ağırlarken tribünlerde adeta görsel bir şölen yaşandı. Maç öncesi “Türk önde Türk ileri” yazılı dev koreografi büyük beğeni toplarken, Türkiye Futbol Federasyonu müsabaka gelirlerini Gazze halkına bağışladı.
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki dördüncü maçında Türkiye ile Gürcistan takımları Kocaeli Stadı'nda karşılaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, karşılaşmayı tribünden takip etti.
Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu, Kocaeli Stadyumu'nda oynanan müsabakanın tribün gelirlerini insanlık dramı yaşayan Gazze halkına bağışladığını daha önce açıklamıştı.
Mücadeleyi Filistinli çocuklar da aileleriyle birlikte tribünden takip etti.
