Türkiye - Gürcistan maçında anlamlı gece! Görsel şölen

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda Türkiye, Gürcistan’ı Kocaeli Stadı’nda ağırlarken tribünlerde adeta görsel bir şölen yaşandı. Maç öncesi “Türk önde Türk ileri” yazılı dev koreografi büyük beğeni toplarken, Türkiye Futbol Federasyonu müsabaka gelirlerini Gazze halkına bağışladı.

Türkiye - Gürcistan maçında anlamlı gece! Görsel şölen - Resim: 1

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki dördüncü maçında Türkiye ile Gürcistan takımları Kocaeli Stadı'nda karşılaştı.

Türkiye - Gürcistan maçında anlamlı gece! Görsel şölen - Resim: 2

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, karşılaşmayı tribünden takip etti.

Türkiye - Gürcistan maçında anlamlı gece! Görsel şölen - Resim: 3

Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu, Kocaeli Stadyumu'nda oynanan müsabakanın tribün gelirlerini insanlık dramı yaşayan Gazze halkına bağışladığını daha önce açıklamıştı. 

Türkiye - Gürcistan maçında anlamlı gece! Görsel şölen - Resim: 4

Mücadeleyi Filistinli çocuklar da aileleriyle birlikte tribünden takip etti.

