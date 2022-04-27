BIST 2.436
DOLAR 14,83
EURO 15,63
ALTIN 900,78

Türkiye gökdelen sayısıyla Avrupa birincisi oldu

İhlas Haber Ajansı
Türkiye gökdelen sayısıyla Avrupa birincisi oldu

Hızla büyümeye devam eden mega kent İstanbul, artan nüfusuyla birlikte daha fazla gökdelene ev sahipliği yapıyor. Türkiye, Avrupa'da yüksekliği 150 metreden fazla olan en fazla gökdelene sahip ülke olurken İstanbul ise Avrupa'da en fazla gökdelene sahip şehir oldu. İstanbul dışında iki şehrimiz de listede yer aldı.

Türkiye gökdelen sayısıyla Avrupa birincisi oldu

Yüksek Binalar ve Kentsel Habitat Konseyinin paylaştığı Şubat 2022 verilerine göre Türkiye, gökdelen sayısıyla Avrupa'da birinci sırada yer alıyor. İstanbul ise Avrupa'da en fazla gökdelene sahip şehir konumumda.

18
Türkiye gökdelen sayısıyla Avrupa birincisi oldu

Yüksek gökdelenlerin çoğu zaman şehrin siluetini bozduğuna dair tartışmalar yaşanırken yenileri yapılmaya devam ediliyor.

28
Türkiye gökdelen sayısıyla Avrupa birincisi oldu

Yüksek Binalar ve Kentsel Habitat Konseyinin Şubat 2022 verileri yüksekliği 150 metreden fazla olan gökdelenleri kapsıyor.

38
Türkiye gökdelen sayısıyla Avrupa birincisi oldu

Bu verilere göre Türkiye, yüksekliği 150 metreden fazla olan toplam 67 gökdelene ev sahipliği yapıyor. İstanbul ise 48 adet yapımı tamamlanmış gökdelen bulunuyor.

48