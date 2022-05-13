Türkiye genelinde düğmeye basıldı! Binlerce düzensiz göçmen yakalandı
İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde beşinci kez düzenlenen 'Huzur' operasyonunda binlerce düzensiz göçmen yakalandı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre doğudan batı sınırlarına kadar kaçak göç ile mücadele eden emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerince ülke genelinde beşinci kez 'Huzur' operasyonu düzenlendi.
Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı taşra ekipleri ile düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla etkin mücadele edilebilmesi amacıyla yabancı uyruklu kişilerin kalabileceği metruk yerler, yoğunlukla ikamet ettikleri bölgeler, umuma açık eğlence mekanları, TIR garajları, terminaller, limanlar ve balıkçı barınakları, toplu taşıma durak ve istasyonları kontrol edildi.
8 bin 157 noktada gerçekleşen kontrollere 38 bin 303 personel ve 174 dedektör köpek katıldı.
Uygulamada 6 bin 601 metruk bina, 11 bin 577 umuma açık yer, 494 terminal ve 3 bin 947 diğer yerler olmak üzere 22 bin 619 yer kontrol edildi.