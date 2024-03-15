Türkiye Eylem Tok ve oğlunu konuşurken Aci ailesi ikinci acıyı yaşadı! Murat Aci’nin kuzeni öldü
Eyüpsultan'da ATV aracı arızası ile uğraşırken Eylem Tok’un oğlunun ehliyetsiz şekilde kullandığı aracın çarpması sonucu Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti. Aci ailesi olaydan 10 gün sonra ikinci kez sarsıldı. Oğuz Murat Aci’nin evlilik hazırlığındaki kuzeni Anıl Aci hayatını kaybetti. İşte detaylar...
İstanbul Eyüp Sultan’da 1 Mart Cuma günü Eylem Tok ile ünlü estetikçi Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur, 3 ATV motoru ile geziye çıkan ve araçları arızalandığı için emniyet şeridinde duran gruba çarptı.
Korkunç olayda, evli ve bir çocuk babası Oğuz Murat Aci (29) hayatını kaybetti.
Olaydan sonra Eylem Tok ile oğlu Timur, kazadan saatler sonra Mısır'a, oradan da ABD'ye kaçtı. Soruşturma kapsamında, Eylem Tok ile oğlu Timur Cihantimur hakkında kırmızı bülten çıkartıldı.
Aci ailesine ikinci şok!
Oğuz Murat Aci’nin kuzeni Anıl Aci kuzenin ölümünden 10 gün sonra Silivri TEM’de emniyet şeridinde arızalanan otomobiline bakarken kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.