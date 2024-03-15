Türkiye Eylem Tok ve oğlunu konuşurken Aci ailesi ikinci acıyı yaşadı! Murat Aci’nin kuzeni öldü

İstanbul Eyüp Sultan’da 1 Mart Cuma günü Eylem Tok ile ünlü estetikçi Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur, 3 ATV motoru ile geziye çıkan ve araçları arızalandığı için emniyet şeridinde duran gruba çarptı.