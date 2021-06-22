Türkiye Eurovision'a katılacak mı TRT'den son açıklama! İbrahim Eren duyurdu
TÜRKİYE Eurovision Şarkı Yarışması’na yeniden katılma sinyali verdi. TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, sosyal medya hesabından Eurovision şarkı yarışması ile ilgili tekrar görüşmelere başlandığını duyurdu. Türkiye Eurovision'a 34 kez katıldı.
TÜRKİYE 2013 yılında kurallarda yapılan değişiklikler ve politik oylamaları sebep göstererek Malmö'de gerçekleştirilen Eurovision şarkı yarışmasından çekildiğini duyurmuştu. Türkiye, 8 yıldır yarışmaya katılmıyordu. Eurovision şarkı yarışmasından Eurovision yarışmasına yeniden neden katılma kararı alındı” sorusu kafalarda soru işareti yaratırken, Gözler yeniden TRT’ye çevrildi.
TRT Genel Müdürü İbrahim Eren sosyal medya hesabından, Türkiye’nin Eurovision’a katılımı konusunda harekete geçtiklerini açıkladı.
Türkiye, toplamda 34 kez katıldığı yarışmaya 2013 yılından itibaren ani bir kararla katılmama kararı aldı.
O dönem TRT’den sorumlu bakan olan Bülent Arınç, “Biz bu yarışmaya hangi güçlü grupla gidersek gidelim istediğimiz sonuçları alamıyoruz. Türkiye’nin tanıtımı konusunda da çok fazla bir etkinlik olmuyor” demişti.