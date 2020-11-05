Türkiye en çok bunları tercih etti! İşte 2020'nin en çok satan otomobil markaları ve modelleri

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 78,1 artarak 588.354 adet olarak gerçekleşti.