Türkiye en çok bunları tercih etti! İşte 2020'nin en çok satan otomobil markaları ve modelleri
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) 2020'de Türkiye'de en çok satılan otomobil marka ve modellerini açıkladı.
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 78,1 artarak 588.354 adet olarak gerçekleşti.
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2020 yılı Ekim ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 90,9 artarak 76.341 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 102,6 artarak 18.392 adet oldu.
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İşte 2020 yılında en çok satan otomobil markaları ve satış rakamları...
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10 adet BENTLEY satıldı.
En çok satan modeli GT: 4 adet
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