Türkiye eğitimde tercih edilen en iyi ülkeler raporuna girdi

Araştırma sonuçları, ‘Ülkede gelişmiş devlet okulları var mı?, Ülke üst düzey kaliteli eğitim sunuyor mu?, Yurt dışından öğrenciler bu ülkede üniversiteye gitmeyi tercih ediyor mu?’ başlıklarında 3 kategorinin değerlendirilmesiyle belirlendi.