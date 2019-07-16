Türkiye eğitimde tercih edilen en iyi ülkeler raporuna girdi
Dünyada eğitimde tercih edilen en iyi ülkeler belirlendi. Türkiye bu listede 36. sırada kaldı.
Eğitim için tercih edilen en iyi ülkelerin belirlendiği raporda İngiltere, Amerika ve Kanada’nın ilk 3’te yer aldı. Türkiye ise oldukça gerilerde listeye giriyor.
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Raporu U.S News & World Report 2019 yılında eğitim için tercih edilen en iyi ülkeleri tespit etmek için hazırladı.
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Araştırma sonuçları, ‘Ülkede gelişmiş devlet okulları var mı?, Ülke üst düzey kaliteli eğitim sunuyor mu?, Yurt dışından öğrenciler bu ülkede üniversiteye gitmeyi tercih ediyor mu?’ başlıklarında 3 kategorinin değerlendirilmesiyle belirlendi.
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İlk 10'da İngiltere, Amerika, Kanada, Almanya, Fransa, Avustralya, İsviçre, İsveç, Japonya, Hollanda’nın yer aldığı raporda Türkiye ise 36’ncı sırada.
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