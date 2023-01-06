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Türkiye, dünyanın en güçlü hava kuvvetleri sıralamasında 9'uncu

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Türkiye, dünyanın en güçlü hava kuvvetleri sıralamasında 9'uncu

ABD merkezli uluslararası askeri güç verilerini toplayan Global Firepower adlı internet sitesi, 2023 yılının en güçlü hava kuvvetleri listesini açıkladı. Türkiye'nin sıralamadaki yeri ise 9.

Türkiye, dünyanın en güçlü hava kuvvetleri sıralamasında 9'uncu

Türkiye, dünyada bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Tüm konularda adından söz ettirmeyi başaran Türkiye'nin, hava kuvvetlerindeki başarısı da dikkat çekiyor.

Öte yandan ABD merkezli internet sitesi Global Firepower, ülkelerin savaş güçleriyle ilgili bir araştırmasını paylaştı

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Türkiye, dünyanın en güçlü hava kuvvetleri sıralamasında 9'uncu

Birçok istatistik üzerinden rapor hazırlandı
Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesini paylaşılan listede: uçak sayısı, kullanılan uçakların niteliği, pilot ve askeri sayı, orduların bütçesi gibi çeşitli kriterler üzerine duruldu.

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Türkiye, dünyanın en güçlü hava kuvvetleri sıralamasında 9'uncu

Türk Hava Kuvvetleri 9'uncu sırada
Hazırlanan rapora, Türk Hava Kuvvetleri'nin sıralaması damga vurdu. Türk Hava Kuvvetleri, listede 9'uncu sırada yer aldı.

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Türkiye, dünyanın en güçlü hava kuvvetleri sıralamasında 9'uncu

İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetlerinin listesi...
100-PARAGUAY

99-MALİ

98-TANZANYA

97-PANAMA

96-HONDURAS

95-YENİ ZELANDA

94- EL SALVADOR

93-KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ

92-BOTSVANA

91-SLOVAKYA

90-UGANDA

89-URUGUAY

88-MACARİSTAN

87-DOMİNİK CUMHURİYETİ

86-BOLİVYA

85-ERMENİSTAN

84-GÜRCİSTAN

83-BULGARİSTAN

82-LÜBNAN

81-KÜBA

80-HIRVATİSTAN

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