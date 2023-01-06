Türkiye, dünyanın en güçlü hava kuvvetleri sıralamasında 9'uncu
ABD merkezli uluslararası askeri güç verilerini toplayan Global Firepower adlı internet sitesi, 2023 yılının en güçlü hava kuvvetleri listesini açıkladı. Türkiye'nin sıralamadaki yeri ise 9.
Türkiye, dünyada bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.
Tüm konularda adından söz ettirmeyi başaran Türkiye'nin, hava kuvvetlerindeki başarısı da dikkat çekiyor.
Öte yandan ABD merkezli internet sitesi Global Firepower, ülkelerin savaş güçleriyle ilgili bir araştırmasını paylaştı
Birçok istatistik üzerinden rapor hazırlandı
Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesini paylaşılan listede: uçak sayısı, kullanılan uçakların niteliği, pilot ve askeri sayı, orduların bütçesi gibi çeşitli kriterler üzerine duruldu.
Türk Hava Kuvvetleri 9'uncu sırada
Hazırlanan rapora, Türk Hava Kuvvetleri'nin sıralaması damga vurdu. Türk Hava Kuvvetleri, listede 9'uncu sırada yer aldı.
İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetlerinin listesi...
100-PARAGUAY
99-MALİ
98-TANZANYA
97-PANAMA
96-HONDURAS
95-YENİ ZELANDA
94- EL SALVADOR
93-KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ
92-BOTSVANA
91-SLOVAKYA
90-UGANDA
89-URUGUAY
88-MACARİSTAN
87-DOMİNİK CUMHURİYETİ
86-BOLİVYA
85-ERMENİSTAN
84-GÜRCİSTAN
83-BULGARİSTAN
82-LÜBNAN
81-KÜBA
80-HIRVATİSTAN