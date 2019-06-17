Türkiye dün gece İmamoğlu-Yıldırım canlı yayınına kilitlendi! İşte o anlardan ilginç kareler
Haftalardır merakla beklenilen AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve rakibi CHP'nin Adayı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen tarihi ortak yayın tüm Türkiye'de soluksuz izlendi.
23 Haziran seçimlerinin öncesinde canlı yayında karşı karşıya gelen Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım, projelerini anlattı. Türkiye bu canlı yayına kilitlendi ve program 1 saat uzadı.
Türk siyasi tarihinde 17 yıl sonra yapılan bu canlı yayın İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünde gerçekleşti. Her iki aday da gerilimi minimum seviyede olan bir program çıkardılar. Sosyal medyada genel olarak İmamoğlu ve Yıldırım'ın tutumları takdir gördü.
Programın moderatörü İsmail Küçükkaya, başarılı bir performans sergiledi. Genel kanı tarafsızlığını mufaza ettiği ve iki adayın projelerini anlatması için fırsat verdiği yönünde oldu.
Her iki aday da programdan ve yönetimden memnun kaldı. Adaylar da esprilerle dolu, gülümseten bir havada gerçekleşen programın sonunda İsmail Küçükkaya'ya teşekkür etti.