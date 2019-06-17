Türkiye dün gece İmamoğlu-Yıldırım canlı yayınına kilitlendi! İşte o anlardan ilginç kareler

Türk siyasi tarihinde 17 yıl sonra yapılan bu canlı yayın İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünde gerçekleşti. Her iki aday da gerilimi minimum seviyede olan bir program çıkardılar. Sosyal medyada genel olarak İmamoğlu ve Yıldırım'ın tutumları takdir gördü.