Türkiye donuyor Bodrumlu denize giriyor güneşi görenler soluğu sahilde aldı
TÜRKİYE'nin birçok şehrinde kış yaşanırken Bodrum’da yazdan kalma günler yaşanıyor. Aralık ayında güneşi gören Bodrum, soluğu denizde aldı.
Muğla Bodrum'da Hafta sonu aralıklarla süren yağmurun ardından güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte vatandaşlar sahillere akın etti. Kimi vatandaş sıcak havada yürüyüş yapmayı tercih ederken, bazı vatandaşlar ise denize girerek serinledi.
Aralık ayına girilmesine rağmen sıcak havaların etkili olduğu Bodrum’da yazdan kalma bir gün yaşandı.
Türkiye’nin birçok şehri kara kışa teslim olurken Bodrum’un en ünlü sahillerinde yazdan kalma bir gün yaşandı.
Çadırını, masasını, sandalyesini alan sahillere koştu. Sıcak havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar ise denize girerek serinlerken, bazıları ise balık tutmayı tercih etti.