Türkiye donuyor Bodrumlu denize giriyor güneşi görenler soluğu sahilde aldı

Muğla Bodrum'da Hafta sonu aralıklarla süren yağmurun ardından güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte vatandaşlar sahillere akın etti. Kimi vatandaş sıcak havada yürüyüş yapmayı tercih ederken, bazı vatandaşlar ise denize girerek serinledi.