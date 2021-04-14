Türkiye Diyanet Vakfı Çad'da Osmanlı torunlarına ramazan yardımı ulaştırdı
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Çad'da yaşayan Osmanlı torunlarına, Türkiye'den hayırseverlerin gönderdiği ramazan yardımlarını ulaştırdı.
TDV'den yapılan açıklamaya göre, 75 ülke, 208 bölgede yardım çalışması yürüten vakıf, Çad'da da ihtiyaç sahiplerini unutmadı. Vakıf, 1850'lili yıllarda Çad'a gelen Osmanlı subaylarının, başkent Encemine ve Abeşe bölgelerinde yaşayan torunlarına, Türk milletinin emanetlerini ulaştırdı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen TDV Ramazan Programı Çad Sorumlusu Osman Türk, salgın koşullarına rağmen yurt dışında büyük bir özveriyle ramazan yardım faaliyeti yürüttüklerini belirtti.
Nerede bir mazlum ve ihtiyaç sahibi varsa vakıf olarak yardımına koşmaya gayret ettiklerini bildiren Türk, "Çad'da yürüttüğümüz yardım çalışmaları kapsamında, ecdadımız Osmanlının torunlarına, öz kardeşlerimize de yardım ulaştırmak nasip oldu. 1850'lili yıllarda Çad'a gelen Osmanlı subaylarının Encemine ve Abeşe bölgelerinde yerleşik hayat süren torunlarına ulaştık. Bölgede toplam 120 aile yaşıyor. Abeşe Türk Bahçesi olarak bilinen bölgede, Çadlı veya Afrikalı Türkler olarak bilinen Türkay ailesine Türkiye'den hayırseverlerimizin gönderdiği bayramlık, gıda kolisi, Kuran-ı Kerim gibi hediyeleri taktim ettik." ifadelerini kullandı.
Çad genelinde 1500 gıda kolisi, 500 Kuran-ı Kerim ve 1500 bayramlık dağıtımı gerçekleştirdiklerini aktaran Türk, Osmanlı torunlarının yaşadığı bölgede su kuyusu, mescid ve Osmanlı subayları için anıt mezar proje çalışması da yaptıklarını anlattı.