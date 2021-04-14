Nerede bir mazlum ve ihtiyaç sahibi varsa vakıf olarak yardımına koşmaya gayret ettiklerini bildiren Türk, "Çad'da yürüttüğümüz yardım çalışmaları kapsamında, ecdadımız Osmanlının torunlarına, öz kardeşlerimize de yardım ulaştırmak nasip oldu. 1850'lili yıllarda Çad'a gelen Osmanlı subaylarının Encemine ve Abeşe bölgelerinde yerleşik hayat süren torunlarına ulaştık. Bölgede toplam 120 aile yaşıyor. Abeşe Türk Bahçesi olarak bilinen bölgede, Çadlı veya Afrikalı Türkler olarak bilinen Türkay ailesine Türkiye'den hayırseverlerimizin gönderdiği bayramlık, gıda kolisi, Kuran-ı Kerim gibi hediyeleri taktim ettik." ifadelerini kullandı.