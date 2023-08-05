Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk fabrikalarından Azmi Milli 99 yaşında!

Fabrikanın milletin azmi ile Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatlarıyla kurulduğunu belirten Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, “Aksaray’ımızda bulunan Azmi Milli Un Fabrikamız 3 Ağustos 1924 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatlarıyla Aksaray’ımızda kurulmuş. 73 yıl bu fabrikamız hizmet veriyor. 1997 yılına kadar üretimini sürdürüyor ve vatandaşlarımıza ve ülkemize katma değer sağlayan bir fabrikamız. 97 yılından itibaren de Aksaray Belediyemize ait olarak şu an müze hizmeti vermektedir. Bilim ve Sanayi Müzesi şeklinde vatandaşlarımıza hizmet veriyor” dedi.