Türkiye cezayı kesmişti Facebook ödedi

İnceleme sonucunda Kurul, yaşanan veri ihlalinin oluşmaması için kanunda öngörülen gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınmadığını belirlemiş, veri güvenliliğine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmediği gerekçesiyle Facebook'a 1 milyon 100 bin lira idari para cezası vermişti.