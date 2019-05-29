Türkiye cezayı kesmişti Facebook ödedi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Türkiye cezayı kesmişti Facebook ödedi

Facebook, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun veri ihlali gerekçesiyle verdiği, 1 milyon 650 bin liralık idari para cezasını ödedi.

Türkiye cezayı kesmişti Facebook ödedi - Sayfa 1

Facebook'un Kişisel Verileri Koruma Kurulunun, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri ihlali gerekçesiyle verdiği, toplam 1 milyon 650 bin liralık idari para cezasını ödediği öğrenildi.

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Türkiye cezayı kesmişti Facebook ödedi - Sayfa 2

Oluşan bir hata nedeniyle bazı üçüncü uygulamaların kullanıcıların fotoğraflarına erişimine izin verilmesinde veri ihlali tespit eden Kişisel Verileri Kurulu inceleme başlatmıştı.

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Türkiye cezayı kesmişti Facebook ödedi - Sayfa 3

İnceleme sonucunda Kurul, yaşanan veri ihlalinin oluşmaması için kanunda öngörülen gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınmadığını belirlemiş, veri güvenliliğine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmediği gerekçesiyle Facebook'a 1 milyon 100 bin lira idari para cezası vermişti.

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Türkiye cezayı kesmişti Facebook ödedi - Sayfa 4

Kurul ayrıca veri ihlali nedeniyle gerekli bildirimde bulunmayan Facebook'a 550 bin lira idari para cezası verilmesine de hükmetmişti.

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