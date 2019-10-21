Türkiye bebek ölümlerini en hızlı azaltan üçüncü ülke

Bakanlık verilerine göre, Türkiye'de anne ölüm olguları 2005'te çeşitli araştırmalarla izlendi. Anne ölüm olgularına ilişkin ilk güvenilir veriler, 2005 Ulusal Anne Ölümleri Çalışması ile elde edildi. Anne ölüm oranı 2005'te yüz binde 28,5, 2010'da yüz binde 16,4, 2015'te yüz binde 14,6 olarak gerçekleşti, geçen yıl ise yüz binde 13,6'ya geriledi.