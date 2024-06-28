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Türkiye-Avusturya maçı için şaşırtan tahmin! Yapay zeka, Euro 2024 Son 16 Turu'nun favorilerini seçti

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Türkiye-Avusturya maçı için şaşırtan tahmin! Yapay zeka, Euro 2024 Son 16 Turu'nun favorilerini seçti

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Son 16 Turu maçları oynanacak. Heyecan giderek artarken yapay zekada Son 16 Turu öncesi tahminlerini yaptı. Avusturya - Türkiye maçı için yaptığı tahminse şaşkınlık yarattı. İşte detaylar...

Türkiye-Avusturya maçı için şaşırtan tahmin! Yapay zeka, Euro 2024 Son 16 Turu'nun favorilerini seçti

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Son 16 Turu heyecanı 30 Haziran'da oynanacak iki karşılaşmayla başlayacak.

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Türkiye-Avusturya maçı için şaşırtan tahmin! Yapay zeka, Euro 2024 Son 16 Turu'nun favorilerini seçti

İlk maç saat 19:00'da başlayacak ve İngiltere ile Slovakya karşı karşıya gelecek. İkinci maçta ise İspanya'nın rakibi Gürcistan olacak. Bu maçın başlama saati ise 22:00.

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Türkiye-Avusturya maçı için şaşırtan tahmin! Yapay zeka, Euro 2024 Son 16 Turu'nun favorilerini seçti

Zorlu mücadeleler öncesi turnuvanın kalan kısmının nasıl olacağı yapay zekaya soruldu. İşte yaptığı tahminler...

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Türkiye-Avusturya maçı için şaşırtan tahmin! Yapay zeka, Euro 2024 Son 16 Turu'nun favorilerini seçti

İSPANYA - GÜRCİSTAN 
Yapay zekaya göre İspanya'nın turu atlama olasılığı % 82.12. Gürcistan'nın şansı ise % 17.87.

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