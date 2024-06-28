Türkiye-Avusturya maçı için şaşırtan tahmin! Yapay zeka, Euro 2024 Son 16 Turu'nun favorilerini seçti
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Son 16 Turu maçları oynanacak. Heyecan giderek artarken yapay zekada Son 16 Turu öncesi tahminlerini yaptı. Avusturya - Türkiye maçı için yaptığı tahminse şaşkınlık yarattı. İşte detaylar...
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Son 16 Turu heyecanı 30 Haziran'da oynanacak iki karşılaşmayla başlayacak.
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İlk maç saat 19:00'da başlayacak ve İngiltere ile Slovakya karşı karşıya gelecek. İkinci maçta ise İspanya'nın rakibi Gürcistan olacak. Bu maçın başlama saati ise 22:00.
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Zorlu mücadeleler öncesi turnuvanın kalan kısmının nasıl olacağı yapay zekaya soruldu. İşte yaptığı tahminler...
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İSPANYA - GÜRCİSTAN
Yapay zekaya göre İspanya'nın turu atlama olasılığı % 82.12. Gürcistan'nın şansı ise % 17.87.
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